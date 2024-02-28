HONOR разрабатывает собственное умное кольцо с ИИ

Генеральный директор компании HONOR Джордж Чжао поделился информацией о разработке умного кольца с искусственным интеллектом.

По его словам, это устройство станет частью более широкой стратегии компании по внедрению инноваций в области здравоохранения.

Подробности о продукте он не раскрыл, но акцентировал внимание на том, что искусственный интеллект станет ключевым элементом в обеспечении пользователей детальной информацией о состоянии их здоровья.

Недавно на выставке MWC 2024 компания Samsung показала умное кольцо Galaxy Ring, а также раскрыла некоторые детали о продукте.