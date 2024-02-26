Samsung показала умное кольцо Galaxy Ring и раскрыла детали гаджета

На выставке MWC 2024 компания Samsung продемонстрировала умное кольцо Galaxy Ring, раскрыв некоторые детали о продукте. Если коротко, то Galaxy Ring – более компактная альтернатива фитнес-браслетам и смарт-часам.

Устройство предложат в трех цветовых решениях (платиновом, золотом и черном) и размерах от 5 до 13 с обозначениями от S до XL. При этом от размера кольца зависит емкость встроенного аккумулятора – от 14,5 до 21,5 мАч.

Вице-президент Samsung Хон Пак подчеркнул, что Galaxy Ring будет мониторить сон пользователя, анализируя сердцебиение, движения и дыхание, чтобы на основе полученных данных предлагать рекомендации по его улучшению.

Устройство станет частью экосистемы Samsung Health и обеспечит совместимость с Galaxy Watch, позволяя использовать кольцо и часы одновременно для более комплексного подхода к здоровью и активности. Galaxy Ring будет совместимо с Android-устройствами, тогда как вопрос о работе с iOS пока рассматривается в Samsung.