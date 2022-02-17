Honor представит флагман HONOR Magic4 на MWC 2022

Компания HONOR представит свой новый флагманский смартфон HONOR Magic4 в ходе Mobile World Congress (MWC) 2022 в Барселоне 28 февраля.

По предварительным данным, Honor Magic 4 будет обладать чипсетами Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000 (в зависимости от модели), дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, основой камерой с тремя 50-мегапиксельными датчиками, а также аккумулятором на 4800 мА·ч и быстрой зарядкой до 100 Вт.

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