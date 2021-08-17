HONOR предлагает скидки на свои устройства к началу учебного года

Компания HONOR запустила акцию «День знаний с HONOR». Скидки распространяются практически на все устройства бренда.

Самая большая скидка в размере 20 тысяч рублей действует на ноутбук HONOR MagicBook Pro с процессором Intel Core i5-10210U и 16 ГБ оперативной памяти. Следом идут обновлённые HONOR MagicBook 14 со скидкой от 7 до 10 тысяч рублей. Также специальное предложение распространяется на другие компьютеры бренда.

Со скидкой в размере 3 тысяч рублей можно получить смарт-часы HONOR Watch GS Pro. Другие часы типа HONOR Watch ES, HONOR MagicWatch 2 идут со скидкой до 1 тысячи рублей.

Акция уже доступна в официальном интернет-магазине HONOR и продлится до 13 сентября.