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Новости

Honor выпустила бюджетный планшет Pad X8

Компания Honor представила планшет Honor Pad X8, предназначенный для обучения и просмотра контента. Новинка оснащена процессором MediaTek Helio G80 с двумя ядрами Arm Cortex-A75 2,0 ГГц и шестью Arm Cortex-A55 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель Arm Mali-G52 MC2.

Новинка оснащена 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти. Также предусмотрен слот под карту памяти microSD. В качестве экрана предлагается LCD-дисплей с диагональю 10,1 дюйма, разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10.

Основная камера оснащена сенсором на 5 МП, фронтальная — 2 МП. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, стереодинамики с поддержкой эффектов Honor Histen. За питание отвечает аккумулятор с ёмкостью 5100 мА·ч, для зарядки есть порт USB Type-C. А вот разъёма под наушники нет.

Планшет выполнен в алюминиевом корпусе с габаритами 240,2 × 159 × 7,55 мм и весом 460 грамм. В качестве ОС заявлена Android с оболочкой Magic UI 4.0. Стоимость устройства стартует от $170.

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Источник:
Honor
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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