HONOR объявил о старте акции «Киберпонедельник»

Бренд HONOR объявил об акции «Киберпонедельник», в рамках которой пользователям предлагается приобрести устройства HONOR со скидками до 50%.

В рамках акции можно будет получить специальное предложение на покупку флагманских смартфонов HONOR 20 и HONOR 20 PRO. Эти и другие модели смартфонов будут доступны со скидками, которые зарегистрированные пользователи смогут увидеть после добавления продуктов в корзину.

Например, при покупке смартфонов HONOR 9X и HONOR 9X Premium с 24 по 27 января размер скидки составит 3 000 рублей. Кроме того, покупатели получат подарок на выбор: фитнес-трекер HONOR Band 5, наушники HONOR AM61 или портативный аккумулятор AP10.

При покупке смартфона HONOR 10i или HONOR 10 Lite пользователи получат скидку 2 000 рублей, а при покупке смартфонов Honor 7A, Honor 8A, Honor 8S – 500 рублей. В этом случае покупатели также получат подарки.

Специальные предложения распространяются также на наушники и носимые устройства и доступны всем зарегистрированным пользователям. Подробнее ознакомиться с ассортиментом устройств и условиями акции можно на странице официального интернет-магазина HONOR.

Акция продлится до 30 января.