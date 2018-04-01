HONOR назвал российские цены MagicBook 14, MagicBook Pro и MagicWatch 2

На сегодняшней презентации бренд HONOR презентовал в России 3 новых устройства. В их число вошли ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro, а также смарт-часы MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм.

В России ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro доступны в цвете космический серый. По цене 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.

HONOR MagicBook Pro будет доступен по цене 59 990 рублей. Кроме того, бренд предлагает возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней.

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали. HONOR MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера.

Смарт-часы в версии 42 мм отличаются более элегантным дизайном и оснащены металлическим браслетом с миланским плетением. Возможность персонализации циферблата HONOR MagicWatch 2 и наличие нескольких вариантов расцветок и размеров смарт-часов предоставляют пользователям свободу самовыражения.

В России модель на 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный (Charcoal Black) и льняной коричневый (Flax Brown).

Рекомендованная розничная цена HONOR MagicWatch 2 составит 12 990 рублей. О сроках появления в продаже и цене модели с диаметром циферблата 42 мм будет сообщено позднее.

Предзаказ на все новые устройства продлится с 24 января по 30 января, продажи HONOR MagicBook 14, Honor MagicBook Pro и HONOR MagicWatch 2 c диагональю циферблата 46 мм начнутся 31 января.