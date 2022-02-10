Ноутбук HONOR MagicBook View 14 первым в России получил экомаркировку «Листок жизни»

Ноутбук HONOR MagicBook View 14, продажи которого стартовали на российском рынке в конце 2021 года, стал первым в России ноутбуком, получившим сертификат российского Экологического союза и право на использование экомаркировки «Листок жизни».

Экомаркировка «Листок жизни» свидетельствует о том, что HONOR MagicBook View 14 имеет стабильно высокое качество: ноутбук отвечает всем требованиям экологического стандарта СТО ЛЖ 1.16.4013-14-1.0 «Ноутбуки, планшетные компьютеры. Требования экологической безопасности. Правила применения», а также подтверждает, что по окончании периода использования устройство можно бесплатно сдать производителю для безопасной утилизации. С этой целью все пластиковые детали ноутбука массой более 25 г обладают специальной маркировкой, облегчающей сортировку и переработку.

HONOR MagicBook View 14 является флагманским ноутбуком компании. Он оснащен первой в отрасли широкоугольной камерой 5 Мп с углом обзора 90°, а встроенная ИК-камера помогает распознавать лицо владельца для разблокировки устройства или приложений.

В России стоимость HONOR MagicBook View 14 начинается от 89 990 рублей.

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