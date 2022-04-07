Вышел Honor Magic4 Lite с круглой камерой и большим экраном

Компания Honor выпустила смартфон Honor Magic4 Lite. Он получил большой 6,81-дюймовым IPS-дисплей с тонкими рамками по бокам, но массивным «подбородком» внизу. Разрешение экрана составляет 2388 x 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Сзади разместился модуль камеры в виде круга во главе с 48 МП датчиком, а дополняют его датчик глубины на 2 МП и макрообъектив на 2 МП. Фронтальная камера получила разрешение на 16 МП.

В качестве процессора используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 695 и 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстро зарядки до 66 Вт.

Honor Magic4 Lite доступен в трёх цветах: голубой, черный и серый. Стоимость пока неизвестна.

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