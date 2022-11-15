Складной Honor Magic Vs показали на официальных постерах

Honor готовит к выходу свой новый складной Honor Magic Vs. Про смартфон не было известно практически ничего, но сейчас его изображения украшают обложку китайского журнала Esquire Fine.

Из постера становится ясно, что панель Honor Magic Vs сделали «рифленой», в стиле многих последних смартфонов. К примеру, Honor 80 Pro получит аналогичный корпус.

Стоит отметить, что в руке у девушки находится Magic Pencil или его новое поколение Magic Pencil 2. Это говорит о том, что Magic Vs наделят поддержкой стилуса.

Анонс гибкой новинки ожидается 23 ноября.