Honor и Cherry выпустили механическую клавиатуру

Honor совместно с Cherry создали механическую клавиатуру. Новинка выпускается с черной основой в двух цветовых вариантах. В то время как один из вариантов цвета имеет колпачки клавиш черного, синего, фиолетового и белого цветов, другой вариант имеет градиент от фиолетового до синего, охватывающий все колпачки клавиш.

Новая клавиатура выпущена от Honor представляет собой специальную версию Cherry MX Board 8.0 (G80-3888) и поставляется в упаковке «Arms Box», которая также имеет подсветку RGB. Разница в том, что основной цвет упаковки теперь черный.

Китайская компания пока не раскрыла подробную информацию об этой клавиатуре. Тем не менее, поскольку Honor сотрудничает с Cherry, а клавиатура является индивидуальной версией существующего предложения бренда, очевидно, что она поставляется с клавишами Cherry.

Информация о цене пока не сообщается, но с учетом того, что Cherry MX Board 8.0 стоит от 1800 юаней (~ 253 доллара) до 1900 юаней (~ 267 долларов), вполне ожидаемо, что аналогичные цены будут и для этой механической клавиатуры Honor.