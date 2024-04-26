HONOR готовит «мужественную» раскладушку Magic Flip

Сеть все больше заполняют утечки о предстоящем релизе первого складного смартфона Honor Flip, слухи о котором начали появляться еще в июне 2023 года. По последним данным, проект приближается к завершению, а многие детали и даже ориентировочные сроки выпуска становятся известными.

По информации инсайдера Fixed Focus Digital, устройство обладает самым большим внешним экраном среди всех устройств формата Flip и будет представлено как более “мужественное” решение. Основной акцент будет сделан на то, что складные смартфоны сделаны не только для женщин.

Ожидается, что еще одной из особенностей предполагаемого Honor Magic Flip будет батарея повышенной ёмкости. По некоторым источникам, премьера устройства запланирована на короткое время после запуска серии Honor 200.

Пока HONOR готовит «раскладушку», почитайте наш обзор на премиальный складной смартфон HONOR Magic V2.