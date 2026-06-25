HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России
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HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России

Новинка получила 12,3-дюймовый OLED-экран 165 Гц, корпус толщиной 4,8 мм, процессор Snapdragon 8 Gen 5 и батарею на 10 100 мА·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 16:14
HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России

В российских магазинах начались продажи HONOR MagicPad 4. Планшет доступен в цвете «космический серый» в конфигурации 12/256 ГБ. В комплект входят клавиатура с тачпадом и стилус, цена составляет 99 999 рублей.

HONOR MagicPad 4 получил корпус толщиной 4,8 мм и весит 450 г. Для сравнения, толщина актуального iPad Pro составляет 5,1 мм. По данным компании, планшет использует конструкцию с волокном аэрокосмического класса, которое повышает жёсткость корпуса и снижает вес.

HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России
HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России
HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России
HONOR MagicPad 4 поступил в продажу в России

Экран — 12,3-дюймовый OLED с разрешением 3000×1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой HDR-яркостью до 2400 нит. Также заявлены ШИМ-частота 5280 Гц, сертификация TÜV Rheinland, технологии защиты зрения и восемь динамиков HONOR Spatial Audio с сертификатом IMAX Enhanced.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 5. В HONOR называют MagicPad 4 первым планшетом с этим 3-нм процессором. Для охлаждения используется система HONOR Ice Cooling с 13-слойной 3D-архитектурой и площадью теплоотдачи 81 717 мм².

HONOR MagicPad 4 уже доступен в DNS. До 26 июля покупателям обещают наушники HONOR CHOICE Clip 2 Pro в подарок.

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