Honor готовит смартфон с аккумулятором на 14 000 мА·ч

Honor работает над смартфоном с аккумулятором на 14 000 мА·ч. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, устройство уже перешло на стадию NPI — New Product Introduction. Обычно это означает, что продукт вышел за пределы раннего концепта и готовится к производству.

Если смартфон действительно доберётся до рынка, ёмкость батареи окажется почти втрое выше, чем у обычных флагманов. Для сравнения, у iPhone 17 Pro аккумулятор на 4252 мА·ч.

При этом, по словам инсайдера, вес устройства составит около 220 граммов. Для смартфона это немало, но для модели с аккумулятором на 14 000 мА·ч показатель выглядит относительно умеренным.

Honor уже экспериментирует с такими устройствами. Ранее компания выпустила Win Turbo с батареей более 10 000 мА·ч, а затем X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч. Последний, по данным производителя, выдерживал более 26 часов непрерывной трансляции.

Пока неизвестно, к какой линейке будет относиться новый смартфон и когда его представят. Но направление очевидно: производители всё активнее делают ставку на большие аккумуляторы, чтобы снизить зависимость пользователей от внешних повербанков.

По данным того же источника, Huawei тоже работает над смартфоном с крупной батареей, спутниковой связью и отдельным режимом жёсткого энергосбережения.