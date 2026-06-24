HONOR открыл в МАММ зону для создания ИИ-роликов из фотографий

HONOR открыл интерактивную зону серии HONOR 600 в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Корнер работает в рамках Второй международной биеннале «Искусство будущего» и будет доступен для посетителей до 13 сентября 2026 года.

В зоне HONOR посетителям предлагают протестировать ИИ-функцию «Фото в видео 2.0» на смартфонах серии HONOR 600. Также в корнере представлен планшет HONOR MagicPad 4, однако основной акцент сделан на мобильных инструментах для работы с визуальным контентом.

Функция «Фото в видео 2.0» развивает технологию, которая ранее появилась в серии HONOR 400. Теперь для генерации можно использовать до трёх снимков, выбирать шаблоны и добавлять собственные текстовые промпты. Инструмент позволяет получить короткий ролик из нескольких фотографий без отдельного видеоредактора.

Параллельно HONOR и МАММ запустили конкурс на лучший ролик, созданный с помощью «Фото в видео 2.0». Победителей выберут искусственный интеллект, подписчики HONOR Россия и профессиональное жюри музея. Три автора лучших работ получат смартфоны HONOR 600 Pro, а их ролики добавят в экспозицию МАММ.