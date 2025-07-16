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Роман «Оно» Стивена Кинга получил эксклюзивное издание с новыми иллюстрациями

Предисловие написал режиссер Гильермо Дель Торо.

Культовый роман в жанре ужасов Стивена Кинга «Оно» получил ограниченное издание от The Folio Society в новом дизайне с эксклюзивными иллюстрациями и предисловием от режиссера Гильермо Дель Торо. Всего в продаже 500 экземпляров.

Это лимитированное издание включает 11 черно-белых и 6 цветных разворотных иллюстраций художника Джима Бернса. Книга поставляется в специальной коробке, а для фанатов есть инструкция по изготовлению бумажного кораблика.

Кроме того, все 500 экземпляров подписали Стивен Кинг, Гильермо Дель Торо, Джим Бернс и Дэвид Кертис.

Стоимость ограниченного издания «Оно» от The Folio Society — £590 (~$825 или 61 900 рублей). На момент написания этого материала все 500 экземпляров уже раскуплены.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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