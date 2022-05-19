Появились фотографии «бриллиантового» Honor 70

Бренд Honor начал активно продвигать грядущие новинки. Так в китайской соцсети Weibo появились многочисленные фотографии и постеры с Honor 70.

Если фотографии действительно настоящие, то смартфон получит тонкие рамки вокруг дисплея, закруглённые грани и вырез для фронтальной камеры посередине экрана. На всех изображениях показана «бриллиантовая» расцветка корпуса. Впрочем, смартфон получит ещё один цвет – светло-голубой.

По предварительным данным Honor 70 получит чипсет Snapdragon 7 Gen 1, дисплей OLED BOE с Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой 120 Гц. В качестве основной камеры будет использоваться модуль на 108 Мп.

Анонс смартфонов Honor 70 и 70 Pro запланирован на 30 мая.

Когда новинка будет представлена в России неизвестно. Сейчас официально можно приобрести только Honor 50. Его обзор можете почитать на нашем сайте.

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