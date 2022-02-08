Представлен Honor 60 SE 5G в стиле iPhone 13 Pro

В декабре 2021 года, компания Honor представила флагманские смартфоны Honor 60 и 60 Pro для китайского рынка. Сегодня произошел ещё один анонс, пополняющий линейку данной серии – Honor 60 SE.

Смартфон получил дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внутри разместились процессор MediaTek Dimensity 9000 и 8 ГБ оперативной памяти. На выбор доступно два варианта с флеш-памятью на 128 и 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора пока неизвестна.

Примечательно, но из-за задней части с модулем из трёх камер, смартфон уже начали сравнивать с iPhone 13 Pro. В качестве основного модуля используется датчик с разрешением на 64 МП, а также датчики с разрешением 8 и 2 Мп.

Стоимость Honor 60 SE начинается от $345 (около 26 тыс.руб.) за версию на 128 ГБ постоянной памяти. Когда серия Honor 60 доберётся до европейского рынка – неизвестно.

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