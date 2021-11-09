Серия смартфонов HONOR 50 с сервисами Google появилась в России

Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии – смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google.

Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR CHOICE: робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 и беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X.

Смартфон HONOR 50 доступен для предзаказа с 10 по 18 ноября по цене 34 990 руб. (6 Гб+128 Гб), 39 990 руб. (8 Гб+128 Гб) и 44 990 (8 Гб+256 Гб). Младшая модель HONOR 50 Lite появится в продаже с 19 ноября по цене 21 990 рублей.