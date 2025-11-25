В Steam началась распродажа «Чёрная пятница» | The GEEK
close
Новости

В Steam началась распродажа «Чёрная пятница»

Продлится до 1 декабря.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:32

Valve открыла традиционную ноябрьскую распродажу: в Steam появились тысячи игр по сниженной цене, а сами скидки продлятся до 1 декабря включительно. Период короткий, почти неделя, но выбор огромный.

Игрокам стоит иметь в виду, что это лишь разогрев перед большой зимней распродажей, которая стартует уже 18 декабря. Там цены обычно опускаются ещё сильнее.

Некоторые заметные предложения:

  • Death Stranding: Director’s Cut — минус 60%
  • Borderlands 4 — минус 20%
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — минус 60%
  • Ghost of Tsushima: Director’s Cut — минус 60%
  • Forza Horizon 5 — минус 50%
  • DOOM: The Dark Ages — минус 50%
  • Red Dead Redemption 2 — минус 70%
  • Silent Hill 2 — минус 50%
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — минус 30%
  • Mortal Kombat 1 — минус 80%
  • Silent Hill f — минус 20%

Коротко: отличный шанс закрыть дыры в библиотеке перед декабрём и не ждать зимних скидок, если руки чешутся уже сейчас.

id·215187·20251125_0932
Новая Steam Machine 2026: характеристики, что обещает Valve и когда можно купить
Red Dead Redemption выходит на смартфонах
Уволенный за игру в World of Tanks на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Valve представила новое железо: VR, ПК и Steam Controller
Crytivo и Fathomlight представили Drownlight: выживание и мораль под светом маяка
Battlefield 6 уже принесла EA более $350 млн — продажи превысили 6,5 млн копий
Battlefield 6 вышла на ПК, Xbox Series X/S и PS5
Диски Battlefield 6 поступят в продажу в России одновременно со всем миром
Город на рельсах: представлен стимпанк-симулятор Steel Artery
Начался второй альфа-тест бесплатного онлайн-шутера NCORE от разработчиков Warface
Анонсирован ремастер оригинальной Deus Ex
Вышел первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine 
Игра в Steam оказалась вирусом и украла криптовалюту на $150 тысяч

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  2. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  3. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  4. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  6. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры
Смотреть все обзоры