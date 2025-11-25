В Steam началась распродажа «Чёрная пятница»

Valve открыла традиционную ноябрьскую распродажу: в Steam появились тысячи игр по сниженной цене, а сами скидки продлятся до 1 декабря включительно. Период короткий, почти неделя, но выбор огромный.
Игрокам стоит иметь в виду, что это лишь разогрев перед большой зимней распродажей, которая стартует уже 18 декабря. Там цены обычно опускаются ещё сильнее.
Некоторые заметные предложения:
- Death Stranding: Director’s Cut — минус 60%
- Borderlands 4 — минус 20%
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — минус 60%
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut — минус 60%
- Forza Horizon 5 — минус 50%
- DOOM: The Dark Ages — минус 50%
- Red Dead Redemption 2 — минус 70%
- Silent Hill 2 — минус 50%
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — минус 30%
- Mortal Kombat 1 — минус 80%
- Silent Hill f — минус 20%
Коротко: отличный шанс закрыть дыры в библиотеке перед декабрём и не ждать зимних скидок, если руки чешутся уже сейчас.
