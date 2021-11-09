Обновлённый HUAWEI MateBook 14 вышел в России

Компания Huawei представила для российского рынка обновлённый HUAWEI MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U.

Ноутбук получил тонкий металлический корпус, фирменный безрамочный 2К-экран HUAWEI FullView с разрешением 2160×1440, обладает длительным временем работы и поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge.

Новинка оснащена 7-нанометровым процессором AMD Ryzen 5 5500U с 8 ядрами и 16 потоками и усовершенствованной видеокартой AMD Radeon. Также в качестве железа используется двухканальная оперативная память DDR4 RAM объёмом 16 ГБ и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ.

Система охлаждения HUAWEI Shark fin состоит из двух вентиляторов и двух тепловых трубок увеличенного сечения. Настройка S-образных лопастей толщиной 0,2 мм позволяет отводить тепло с минимальным уровнем шума, который не превышает 25 дБ.

HUAWEI MateBook 14 оснащён батареей ёмкостью 56 Вт×ч, которая обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео 1080p, сохранённого на ноутбук. Устройство комплектуется 65-ваттным адаптером питания с интерфейсом USB Type-C. Всего 15 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы с офисными приложениями. Интересным решением является внешняя батарея, которая доступна для обратной зарядки, даже когда ноутбук находится в выключенном состоянии.

На боковых гранях устройства расположены: порт USB Type-C, поддерживающий двустороннюю передачу данных, зарядку, подключение внешних устройств через DisplayPort, а также обратную зарядку при выключенном питании для смартфонов; два порта USB Type-А; порт HDMI; разъём 3,5 мм для наушников и микрофона. Антенны 2×2 MIMO поддерживают стандарт Wi-Fi 6.

Ноутбук HUAWEI MateBook 14 будет доступен в России в цвете «космический серый». Предзаказы на новинку стартуют с 11 ноября 2021 года по цене 86 990 рублей.