HONOR 20 LITE появился в России в расцветке «Сияющий ультрамарин»

Бренд HONOR объявил о дате начала продаж смартфона HONOR 20 LITE в цвете «Сияющий ультрамарин». HONOR 20 LITE в новом цвете будет доступен по цене 14 990 рублей в официальном интернет-магазине с 10 марта.

Ранее HONOR 20 LITE был представлен в трех цветах: сине-фиолетовый, полночный чёрный и ледяной белый.

Смартфон HONOR 20 LITE оснащён тройной основной камерой с разрешением 48 МП, фронтальной камерой с разрешением 24 МП и режимом ночной съёмки, который позволяет создавать яркие автопортреты даже в условиях недостаточного освещения.

Для хранения снимков высокого разрешения HONOR 20 LITE получил встроенный накопитель ёмкостью 128 ГБ, а для уверенной обработки задач – 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащён батареей ёмкостью 3340 мА×ч и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 18 Вт.