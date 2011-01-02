HONOR 10X Lite с аккумулятором на 5000 мАч представлен в России

Бренд HONOR представил для российского рынка смартфон HONOR 10X Lite, обладающий батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

HONOR 10X Lite работает на процессоре Kirin 710A и 4/8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 128 Гб с возможностью расширения картой MicroSD объёмом до 512 Гб.

Кроме того, смартфон оснащен разъемом для наушников 3,5 мм для удобного прослушивания аудиофайлов и разъемом USB Type-C. Для бесконтактной оплаты можно использовать модуль NFC через SberPay, приложение «Кошелёк» и других платежных сервисов.

Сзади у смартфона распложилась квадрокамера с основным модулем на 48 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Основной модуль камеры оснащён объективом с диафрагмой f/1.8 и CMOS-сенсором ½ дюйма

HONOR 10X Lite доступен для предзаказа с 6 ноября в интернет-магазине HONOR по цене 16 990 рублей. Предзаказ продлится до 19 ноября. Только в этот период смартфон можно будет приобрести по эксклюзивной цене со скидкой от 4 000 рублей, а также получить дополнительную скидку при подписке на сайте HONOR. В продажу смартфон HONOR 10X Lite поступит 20 ноября.