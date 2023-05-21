Hogwarts Legacy заработала более $1,3 млрд

Глава Warner Bros. Discovery, Дэвид Заслав, объявил о впечатляющих доходах от ролевого экшена Hogwarts Legacy, которые превысили отметку в 1,3 миллиарда долларов. Он отметил, что игра стала «самой быстрорастущей» в 2023 году.

Ранее стало известно, что Hogwarts Legacy уже собрала 1 миллиард долларов только в розничных продажах, а общее число проданных копий превысило 15 миллионов. При этом в эти данные могут не входить продажи версий для PlayStation 4 и Xbox One.