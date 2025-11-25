Hogwarts Legacy 2 уже в работе? Инсайдеры уверяют, что показ состоится в 2026 году | The GEEK
Hogwarts Legacy 2 уже в работе? Инсайдеры уверяют, что показ состоится в 2026 году

Слухи о второй части Hogwarts Legacy усилились.
Редакция The GEEK сегодня в 12:19

Слухи вокруг новой части Hogwarts Legacy снова всплыли, и на этот раз звучат куда увереннее. Несколько инсайдеров утверждают, что Avalanche Software уже колдует над сиквелом. Проект якобы на ранней стадии, а полноценный показ намечается на 2026 год. Если всё пойдет гладко, выход ждут в 2027.

Официально студия молчит, но это как раз тот случай, когда тишина говорит сама за себя. Первая Hogwarts Legacy до сих пор остаётся в списке самых продаваемых игр последних лет. И когда игра такого масштаба разошлась по миру, трудно представить, что Warner Bros оставит франшизу пылиться.

Что будет в продолжении, пока никто не знает. Фанаты уже спорят о новых локациях, взрослом сюжете, запретных заклинаниях и даже возможности переноса сохранений.

Если инсайдеры правы, следующий год станет годом первого тизера.

