Hogwarts Legacy потребляет рекордное количество видеопамяти

Ресурс TechPowerUp провел тестирование игры «Hogwarts Legacy» на ПК с различными видеокартами.

Игра оказалась требовательной, но с гибкими настройками может работать и на бюджетных сборках. Однако, для максимальной производительности в разрешении 4K с трассировкой лучей, потребуется использовать высокопроизводительные 3D-ускорители. Эксперты зафиксировали рекордное потребление видеопамяти — 15 ГБ с RT и 12 ГБ без RT.

Удивительно, но ПК с Intel ARC A770 показал достойную производительность, в 2K с RT она даже сравнима с GeForce RTX 3080. В целом, ролевое приключение «Hogwarts Legacy» было протестировано на 53 различных графических адаптерах.