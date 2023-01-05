Новый 85-дюймовый телевизор Hisense UX выдаёт яркость в 2500 нит

Компания Hisense на выставке CES 2023 показала новый телевизор с экраном miniLED. Это модель Hisense UX, которая может похвастаться огромной яркостью в 2500 нит.

В телевизоре используется специальный процессор Hi-View Engine X, который управляет 20 000 мини-светодиодов и задействует 5000 зон локального затемнения. Также он поддерживает 16-битный алгоритм управления подсветкой, что обеспечивает качественные цвета.

Утверждается, что новая модель может втрое увеличить контрастность сцен по сравнению с неназванной моделью с матрицей OLED и вдвое — динамический диапазон. Показатель контрастности составляет 150 000:1.

Также телевизор оснащён акустикой поддержкой Dolby Atmos и 7 динамиками суммарной мощностью более 80 Вт. Есть поддержка Dolby Vision, Wi-Fi 6E и Freesync Premium Pro. Цена и дата выхода не уточняются.