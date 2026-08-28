Hisense выпустила смартфон с E Ink и съемным цветным экраном

Hisense представила смартфоны A10 Pro и A10 Ultra с необычной конструкцией: основной 6,13-дюймовый экран выполнен на электронной бумаге, а при необходимости к задней панели можно магнитом прикрепить отдельный цветной LCD-дисплей.

Основной экран использует панель Carta 1300 с разрешением 1648 × 824 пикселя и плотностью 300 ppi. Он поддерживает 256 оттенков серого и двухцветную подсветку. Отдельный контроллер E Ink T2000 отвечает за обновление изображения и уменьшение шлейфов.

Главная особенность A10 — съемный 4,96-дюймовый цветной LCD-экран. Он крепится сзади при помощи магнитного кольца и контактов. Его можно использовать для фотографий, цветных комиксов, соцсетей и видео, а затем снять и снова пользоваться смартфоном с E Ink. В комплект A10 Ultra дополнительный дисплей уже входит, для A10 Pro его придется покупать отдельно.

Внутри установлен 4-нм восьмиядерный Qualcomm QCM6690 с поддержкой 5G. Смартфоны работают на Android 16 и поддерживают обычные Android-приложения.

Также предусмотрены аккумулятор на 4000 мАч, проводная зарядка мощностью 18 Вт, беспроводная на 15 Вт, основная камера на 48 Мп, фронтальная на 8 Мп, NFC, ИК-порт и Wi-Fi 6.

Hisense A10 Pro стоит от 2799 юаней, около 32 тысяч рублей, а A10 Ultra со съемным цветным экраном — от 3198 юаней, около 37 тысяч рублей. Пока смартфоны представлены только для китайского рынка.