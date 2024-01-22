Характеристики среднебюджетного realme 12 Pro+ утекли в сеть перед анонсом

Накануне официального анонса стали известны характеристики топового realme 12 Pro+, благодаря слитой упаковке со смартфоном.

Realme 12 Pro+ (RMX3840) будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит процессор Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ постоянной памяти.

Что касается камер, то у realme 12 Pro+ это основной сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1,8, а также датчик OmniVision OV64B с разрешением 64 Мп и 120-кратным цифровым зумом. Подробнее о камерах realme рассказала на специальном мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» в Лас-Вегасе.

Ожидаемая стоимость устройства – около 1999 юаней (~24 800 рублей). Напомним, realme объявила, что мировая премьера realme 12 Prо и 12 Pro+ состоится 29 января. При этом в основной части промо-материалов особое внимание уделяется возможностям портерной съемки на «перископ» и основному сенсору.