Представлена серия realme 12 Pro: перископический телеобъектив и дизайн в стиле премиальных часов

Realme на специальном мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» в Лас-Вегасе, анонсировала новую серию смартфонов realme 12 Pro. Основной акцент новинок делается на перископический телеобъектив и дизайн в стиле люксовых часов. Ожидается, что смартфон серии станет лидером по качеству съемки в своей ценовой категории.

Серия realme 12 Pro предлагает более четкую и стабильную ночную съемку, с минимальными бликами и размытостями. Это достигается благодаря оптической стабилизации, покрытия Sub-Wavelength Structure Coating и шторки объектива волнообразной формы. Аналогичные технологии применяются и во флагмане realme GT5 Pro.

Камера 12 Pro получит Портретный режим 3X с «золотым» фокусным расстоянием 71 мм, малая глубина резкости в котором оптимальна для портретной съемки. Кроме того, серия realme 12 Pro лидирует в своем классе по возможностям телефотосъемки благодаря 120-кратному цифровому зуму.

Серия realme 12 Pro отличается самым лучшим в сегменте перископическим телеобъективом с флагманским датчиком OV64B, который по словам компании, превосходит своих конкурентов и не уступает сенсорам ведущих устройств. Его размер — 1/2 дюйма, что более чем вдвое больше датчика в телеобъективе iPhone 15 Pro. Благодаря увеличенной диафрагме и светоприемнику, телеобъектив смартфонов серии realme 12 Pro почти в три раза более светочувствителен, чем у iPhone 15 Pro.

Основная камера смартфонов серии realme 12 Pro оснащена сенсором Sony IMX890 OIS, которая повышает качество ночной съемки. Она получила большую матрицу 1/1,56”, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм и широкую диафрагму f/1,8. Кроме того, смартфоны серии получили перископическую телефото- и ультраширокоугольную камеры, предлагающие зум с пятью фокусными расстояниями без потери качества 0,6x, 1x, 2x, 3x, 6x, которые обеспечивают съемку на уровне, аналогичном флагманским устройствам.

Глобальная презентация realme 12 Pro состоится в январе 2024 года.