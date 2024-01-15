Названа официальная дата анонса realme 12 Prо и 12 Pro+

29 января realme представит смартфоны realme 12 Prо и realme 12 Pro+. Соответствующая дата мировой премьеры появилась в официальном аккаунте компании в соцсети X.

Особое внимание в промо-материалах уделяется возможностям портерной съемки на «перископ» и наличию основного сенсора Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Ожидается, что устройства серии могут стать лидерами по качеству съемки в своей категории. Подробнее о камерах realme рассказала на специальном мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» в Лас-Вегасе.