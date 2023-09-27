Опубликован первый рендер Realme 12 Pro+ с камерой-перископом

Недавно появилась информация о том, что к релизу готовится Realme 12 Pro+. Рендер нового смартфона на днях опубликовали в соцсети Weibo.

Согласно утечке, устройство получит круглый блок с тремя камерами. При этом одной из них станет перископический телеобъектив. Если информация подтвердится, то Realme 12 Pro+ будет первым смартфоном компании с такой камерой.

Пользователь Weibo, который поделился приведенным выше изображением, утверждает, что это Realme GT 5 Pro. Однако блок камер и дизайн больше похожи на Realme 11, Realme 11 Pro и Realme Narzo 60x. Поэтому некоторые делают вывод, что на изображении может быть представлен именно Realme 12 Pro+. Кроме того, недавно Realme выпустила тизер неизвестного телефона с перископическим зумом.

Предполагаемых характеристик Realme 12 Pro+ нет, однако появилась ожидаемая стоимость устройства – $273 (~26 500 рублей).