Характеристики и дизайн Xiaomi 14 Ultra утекли в сеть перед анонсом

Компания Xiaomi готовится анонсировать новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra уже в феврале. На фоне этого в сеть утекли характеристики и внешний вид устройства.

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение человека, держащего в руках 4 флагманских телефона, одним из которых, похоже, является Xiaomi 14 Ultra. Несмотря на то, что устройство на фото максимально размыто, можно увидеть круглый островок камеры, напоминающий Xiaomi 13 Ultra. При этом цвет Xiaomi 14 Ultra – грязно-белый или бежевый.

По данным портала 91mobiles, смартфон получит специальную версию, выполненную из титана. По сути, такое решение повторяет стратегию с Xiaomi 14 Pro.

Что касается возможных характеристик Xiaomi 14 Ultra, то они следующие:

Дисплей: 6,7-дюймовый QHD+ LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: основная камера Sony LYT900 на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп с 3,2-кратным увеличением, телеобъектив на 50 Мп с 5-кратным увеличением и сверхширокоугольная на 50 Мп

Батарея: 5300 мАч с проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт

Защита: сканер отпечатков пальцев под экраном, защита от влаги IP68

ОС: HyperOS на базе Android 14

Что касается даты выхода, то дебют глобальной версии ожидается на выставке MWC 2024 в Барселоне, которая состоится 25 февраля. При этом в Китае Xiaomi 14 Ultra могут представить раньше – 22 февраля.