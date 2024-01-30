Death Stranding Director’s Cut вышла на iPhone, iPad и Mac

505 Games официально выпустила Death Stranding Director’s Cut на устройства с iOS, iPadOS и macOS. Приобрести игру можно в App Store за 1790 рублей.

Запустить ее можно на новейших устройствах Apple:

iPhone – iOS 17.0 или новее и устройство с чипом A17 Pro или новее (iPhone 15 Pro и 15 Pro Max)

iPad – iPadOS 17.0 или новее и устройство с чипом M1 или новее

Mac – macOS 12 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее

Разработчики уделили особое внимание локализации, полностью переведя игру на русский язык. Death Stranding Director’s Cut также предлагает функцию кроссплатформенности, позволяющую игрокам начинать игру на одном устройстве и продолжать на другом, используя свой Apple ID.

Для установки игры первоначально требуется 13 ГБ свободного места, в то время как полный размер игры на iPhone и iPad составляет более 50 ГБ, а на Mac – 77 ГБ.