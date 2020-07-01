Хакеры взломали Twitter и публиковали посты от известных лиц
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Новости

Хакеры взломали Twitter и публиковали посты от известных лиц

Неизвестные хакеры произвели атаку на Twitter и получили доступ к десяткам популярных аккаунтов. В их число вошли компании Apple, Uber, Ripple, а также бизнесмены Илон Маск, Билл Гейтс и другие популярные личности с несколькими миллионами подписчиков.

Во время атаки на страницах взломанных аккаунтов появлялись посты с предложением перечислить деньги на биткоин-кошелёк и получить их обратно в двойном размере. Сообщения были опубликованы от известных людей, поэтому есть вероятность, что меньше чем за час хакеры получили более 100 тысяч долларов на свой кошелёк.

  • Twitter Elon Mask
  • Twitter Apple
  • Twitter Riple
  • Twitter Bill Gates

Кроме того, злоумышленники взломали профили известных криптовалют (Bitcoin, Ripple) и криптовалютных бирж (Coinbase, Coindesk). В их постах хакеры давали ссылку на мошеннический сайт, который собирал пароли от кошельков.

Хакеры получали беспрерывный доступ к множеству аккаунтов каждую минуту. По всей видимости они смогли воспользоваться уязвимостью в Twitter.

Техподдержка Twitter заявила, что знает о проблеме и пытается её устранить. Спустя час все мошеннические посты были удалены, а верифицированным пользователям (с синей галочкой) на какое-то время запретила публиковать сообщения.

Сейчас в социальной сети проводят расследование. По первым данным хакеры получили доступ к системе через сотрудников обманным путём. Также выясняется, какими ещё данными могли завладеть злоумышленники.

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