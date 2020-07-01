Хакеры взломали Twitter и публиковали посты от известных лиц

Неизвестные хакеры произвели атаку на Twitter и получили доступ к десяткам популярных аккаунтов. В их число вошли компании Apple, Uber, Ripple, а также бизнесмены Илон Маск, Билл Гейтс и другие популярные личности с несколькими миллионами подписчиков.

Во время атаки на страницах взломанных аккаунтов появлялись посты с предложением перечислить деньги на биткоин-кошелёк и получить их обратно в двойном размере. Сообщения были опубликованы от известных людей, поэтому есть вероятность, что меньше чем за час хакеры получили более 100 тысяч долларов на свой кошелёк.

Кроме того, злоумышленники взломали профили известных криптовалют (Bitcoin, Ripple) и криптовалютных бирж (Coinbase, Coindesk). В их постах хакеры давали ссылку на мошеннический сайт, который собирал пароли от кошельков.

Хакеры получали беспрерывный доступ к множеству аккаунтов каждую минуту. По всей видимости они смогли воспользоваться уязвимостью в Twitter.

Техподдержка Twitter заявила, что знает о проблеме и пытается её устранить. Спустя час все мошеннические посты были удалены, а верифицированным пользователям (с синей галочкой) на какое-то время запретила публиковать сообщения.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Сейчас в социальной сети проводят расследование. По первым данным хакеры получили доступ к системе через сотрудников обманным путём. Также выясняется, какими ещё данными могли завладеть злоумышленники.