Новости

Dropbox закрывает свой менеджер паролей с 28 октября

Прекращение работы будет происходить поэтапно.

Dropbox объявила о прекращении работы своего менеджера паролей с 28 октября 2025 года. Пользователей призывают перенести данные в другие приложения.

Процесс отключения Dropbox Passwords будет проходить в несколько этапов. С 28 августа менеджер паролей станет доступен только для просмотра, добавлять новую информацию или изменять существующую уже будет нельзя. Также будет отключена функция автозаполнения паролей.

С 11 сентября мобильное приложение Dropbox Passwords перестанет работать, а 28 октября менеджер будет закрыт. После этого все данные будут удалены с серверов.

В Dropbox сообщили, что решили сконцентрировать усилия на улучшении других функций основного продукта, поэтому работа Dropbox Passwords будет прекращена.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Dropbox
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Хакеры взломали Dropbox и украли данные пользователей

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK