Фальшивые адвент-календари стали новой схемой мошенников

Эксперты из «Золотого Яблока» и F6 сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивыми онлайн-адвент-календарями. Злоумышленники используют популярный формат розыгрышей, чтобы выманивать персональные данные и деньги.

Схема начала активно распространяться в конце 2025 года. Пользователей привлекали через видеоролики в TikTok, размещённые с новых или взломанных аккаунтов. В них предлагалось перейти по ссылке и поучаствовать в «акции» с гарантированными призами.

Далее человек попадал на сайт, стилизованный под официальный ресурс известного ретейлера. Там предлагалось открывать ячейки адвент-календаря и получать подарки. Чтобы забрать «приз», пользователя направляли в Telegram-бот.

Именно бот становился ключевым элементом схемы. Через него злоумышленники собирали аудиторию, навязывали подписки и в итоге подводили к передаче личных данных или оплате «услуг».

По данным специалистов, с конца ноября 2025 года по середину января 2026 года было выявлено и заблокировано 12 поддельных сайтов, более 220 видео в TikTok и свыше 20 Telegram-каналов и ботов, связанных с этой схемой.

Эксперты отмечают, что подобные атаки чаще всего усиливаются в праздничные периоды. В ход идут знакомые форматы — розыгрыши, промокоды, подарочные карты и «закрытые акции».

Специалисты рекомендуют проверять любую информацию о розыгрышах только через официальные источники брендов, не переходить по ссылкам из комментариев и личных сообщений, а также настороженно относиться к предложениям, где обещают «бесплатно» и требуют срочных действий.