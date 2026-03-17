Фальшивые адвент-календари стали новой схемой мошенников

Пользователей заманивают обещанием подарков и переводят на фейковые сайты и ботов.
Эксперты из «Золотого Яблока» и F6 сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивыми онлайн-адвент-календарями. Злоумышленники используют популярный формат розыгрышей, чтобы выманивать персональные данные и деньги.

Схема начала активно распространяться в конце 2025 года. Пользователей привлекали через видеоролики в TikTok, размещённые с новых или взломанных аккаунтов. В них предлагалось перейти по ссылке и поучаствовать в «акции» с гарантированными призами.

Далее человек попадал на сайт, стилизованный под официальный ресурс известного ретейлера. Там предлагалось открывать ячейки адвент-календаря и получать подарки. Чтобы забрать «приз», пользователя направляли в Telegram-бот.

Именно бот становился ключевым элементом схемы. Через него злоумышленники собирали аудиторию, навязывали подписки и в итоге подводили к передаче личных данных или оплате «услуг».

По данным специалистов, с конца ноября 2025 года по середину января 2026 года было выявлено и заблокировано 12 поддельных сайтов, более 220 видео в TikTok и свыше 20 Telegram-каналов и ботов, связанных с этой схемой.

Эксперты отмечают, что подобные атаки чаще всего усиливаются в праздничные периоды. В ход идут знакомые форматы — розыгрыши, промокоды, подарочные карты и «закрытые акции».

Специалисты рекомендуют проверять любую информацию о розыгрышах только через официальные источники брендов, не переходить по ссылкам из комментариев и личных сообщений, а также настороженно относиться к предложениям, где обещают «бесплатно» и требуют срочных действий.

Читайте также
Почти 200 приложений для iPhone сливали данные миллионов пользователей
App Store

Почти 200 приложений для iPhone сливали данные миллионов пользователей

Все они находятся в App Store и имеют неправильно настроенные облачные базы данных или открытые хранилища.
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac
Grok

Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac

Угрозу не смог заметить ни один антивирус.
Личные данные 17,5 млн пользователей Instagram слили в даркнет
Кибербезопасность

Личные данные 17,5 млн пользователей Instagram слили в даркнет

В бесплатном доступе появился архив с личными данными миллионов пользователей соцсети.
Хакеры из Южной Кореи взломали 120 тысяч камер в квартирах, студиях и клиниках
Взломы

Хакеры из Южной Кореи взломали 120 тысяч камер в квартирах, студиях и клиниках

Часть контента попала на порносайты.
Ещё по теме
Лувр защищали паролем уровня «1234»

Лувр защищали паролем уровня «1234»
Хакеры украли личные данные, IP-адреса и сканы паспортов пользователей Discord

Хакеры украли личные данные, IP-адреса и сканы паспортов пользователей Discord
Google призвала почти 2,5 млрд пользователей Gmail срочно сменить пароли

Google призвала почти 2,5 млрд пользователей Gmail срочно сменить пароли
Хакеры используют уязвимость WinRAR для установки вредоносного ПО

Хакеры используют уязвимость WinRAR для установки вредоносного ПО
Apple унизила исследователя, нашедшего опаснейший баг в Safari

Apple унизила исследователя, нашедшего опаснейший баг в Safari
После кибератаки на «Аэрофлот» потребуется до шести месяцев на полное восстановление

После кибератаки на «Аэрофлот» потребуется до шести месяцев на полное восстановление
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке неизвестного шпионского ПО

Apple предупредила пользователей iPhone об атаке неизвестного шпионского ПО
Базу данных китайского ИИ DeepSeek с историей чатов нашли в открытом доступе

Базу данных китайского ИИ DeepSeek с историей чатов нашли в открытом доступе
Хакеры взломали «Ростелеком» и украли данные клиентов

Хакеры взломали «Ростелеком» и украли данные клиентов
Хакеры слили в сеть личные данные почти 3 млрд человек

Хакеры слили в сеть личные данные почти 3 млрд человек
Apple предупредила пользователей iPhone о хакерских атаках

Apple предупредила пользователей iPhone о хакерских атаках
Пароли миллиардов пользователей попали в открытый доступ

Пароли миллиардов пользователей попали в открытый доступ
СДЭК был взломан хакерами из группировки Head Mare

СДЭК был взломан хакерами из группировки Head Mare
Разработан инструмент для слежки за пользователями Telegram

Разработан инструмент для слежки за пользователями Telegram

