Хакеры создали джейлбрейк для iOS 13.5
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Новости

Хакеры создали джейлбрейк для iOS 13.5

Известная команда хакеров unc0ver смогла взломать новую версию iOS 13.5 с помощью уязвимости нулевого дня. Также они отметили, что работа над новым джейлбрейком практически закончена.

На самом официальном сайте указано, что джейлбрейк unc0ver 5.0.0 проходит последние тесты на стабильную работу.

К сожалению или счастью, джейлбрейк перестал пользоваться популярностью у пользователей iPhone из-за достаточного функционала последних iOS.

Обновление iOS 13.5 уже доступно для всех пользователей смартфонов после iPhone 6S.

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