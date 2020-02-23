Хакеры создали джейлбрейк для iOS 13.5

Известная команда хакеров unc0ver смогла взломать новую версию iOS 13.5 с помощью уязвимости нулевого дня. Также они отметили, что работа над новым джейлбрейком практически закончена.

На самом официальном сайте указано, что джейлбрейк unc0ver 5.0.0 проходит последние тесты на стабильную работу.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2. — unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020

К сожалению или счастью, джейлбрейк перестал пользоваться популярностью у пользователей iPhone из-за достаточного функционала последних iOS.

Обновление iOS 13.5 уже доступно для всех пользователей смартфонов после iPhone 6S.