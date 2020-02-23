Apple выпустила iOS 13.5 с функциями в условиях пандемии

Apple выпустила публичную версию iOS 13.5. В ней упростили разблокировку по Face ID, а также включили функцию отслеживания контактов лиц, которые заразились коронавирусом. Последнюю разработала Apple совместно с Google. При этом компании отмечают, что личная жизнь владельцев смартфонов затронута не будет.

Для активации функции отслеживания нужно загрузить специальное приложение. По словам Apple, приложение должны создавать министерства здравоохранения различных стран.

Функция разблокировки Face ID научилась распознавать пользователя в маске. При обнаружении маски на лице пользователя, система автоматически предложит ввести цифровой пароль.

Общий вес обновления iOS 13.5 составляет 420 мб и доступно для скачивания все желающим.