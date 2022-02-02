Gucci выпустила чехол для AirPods Max за $980

В 2020 году компания Apple выпустила беспроводные наушники AirPods Max. А теперь модный дом Gucci представил чехол для них — он вдвое дороже самого устройства.

Новинка входит в линейку сумок Ophidia, которая дебютировала в 2018 году. Чехол выполнен из полностью перерабатываемого хлопкового материала, имеет золотистый логотип GG, а также регулируемый плечевой ремень.

Этот чехол для AirPods Max сочетает в себе винтаж и современность благодаря элементам дизайна, вдохновлённым архивами. Играя на контрасте между прошлым и настоящим, на внутренней стороне аксессуара напечатано Hodiernum — латинское слово, означающее «принадлежащий настоящему». Регулируемый плечевой ремень добавляет универсальную нотку с множеством способов ношения. Из официального описания

При этом цена вопроса составляет 980 долларов (около 75 тысяч рублей), а наушники стоят всего лишь порядка 549 долларов.

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