GTA: The Trilogy — The Definitive Edition лагает даже на PS5

Несмотря на то, что GTA: The Trilogy ещё не вышла, на YouTube уже появились первые видео с геймплеем игры. И, похоже, ситуация там далека от идеальной. Сообщается, что во всех трёх играх есть проблемы с частотой кадров даже на PS5.

При этом хуже всего себя ведёт GTA 3. В режиме производительности игра держит 60 FPS, но во время взрывов и перестрелок частота падает до 35 FPS — почти вдвое!

Ситуация c Vice City чуть лучше. Она также держит 60 кадров при езде по городу, однако показатель падает при большом числе эффектов или объектов на экране. Пешеходы появляются буквально за несколько метров до игрока, как и в оригинале 2002 года. В общем, с оптимизацией тоже не ладно.

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А вот в San Andreas FPS хоть и падает в перестрелках и экшен-сценах, однако всё же находится в диапазоне 40-60 FPS. Помимо этого, говорится о графических багах — машины могут иметь двери разного цвета, а текстуры накладываются друг на друга.

Помимо этого, говорится о низком качестве звука, который якобы стал хуже, чем в оригинале.