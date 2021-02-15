GTA San Andreas получила мод по улучшению всей графики

Легендарная и пожалуй, одна из самых знаменитых игр – GTA San Andreas получила новую жизни. Вернуться к прохождению можно с помощью мода San Andreas Reimagined, который значительно улучшает игровые текстуры с помощью нейросетей. Картинку как в GTA V не получить, но это хоть какой-то способ опробовать старую и добрую GTA на современном ПК.

Создатель мода под ником Kadakash отмечает, что его модификация не только улучшает графику, но и повышает звуковые эффекты, а также появляется поддержка широкоформатных мониторов. Кроме того, исправляются баги, но какие именно – не уточняется.

Загрузить мод и прочитать инструкцию по его установке можно на сайте Nexus Mods.