Ghostrunner запустили на среднебюджетнике Xiaomi POCO F5

Пользователь Reddit запустил Ghostrunner на среднебюджетном смартфоне от Xiaomi – POCO F5. Для этого ему потребовался эмулятор игровой консоли Nintendo Switch Yuzu NCE 192 и драйвер Turnip 14.

Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти POCO F5 выдавал около 30 FPS. В некоторых сценах частота кадров повышалась до 60 FPS.

По словам энтузиаста, единственная проблема, которая возникла во время игры, это аудио. Однако неизвестно, что именно не так со звуком. При этом за два часа игры POCO F5 хоть и нагрелся, но незначительно.