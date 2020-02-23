Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store
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Новости

Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

Как и ожидалось, в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V. Любой зарегистрированный пользователь в сервисе может бесплатно загрузить премиальное издание Grand Theft Auto V со всеми бонусами для GTA Online.

Из-за огромного наплыва желающих, сервер игрового магазина Epic Games Store начал работать с перебоями, а в худшем случаем выдаёт ошибку 500.

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Grand Theft Auto V вышла в 2013 году и до сих пор остаётся популярной за счет мультиплеерного режима GTA Online.

Бесплатная раздача игры продлится до 21 мая.

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