Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

Как и ожидалось, в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V. Любой зарегистрированный пользователь в сервисе может бесплатно загрузить премиальное издание Grand Theft Auto V со всеми бонусами для GTA Online.

Из-за огромного наплыва желающих, сервер игрового магазина Epic Games Store начал работать с перебоями, а в худшем случаем выдаёт ошибку 500.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году и до сих пор остаётся популярной за счет мультиплеерного режима GTA Online.

Бесплатная раздача игры продлится до 21 мая.