Игроки начали массово отменять предзаказы Gotham Knights

Пользователи начали массово отменять предзаказы на горячо ожидаемую Gotham Knights. Все это произошло после объявления Warner Bros. Games, что игра будет работать при 30 FPS на консолях PS5 и Xbox Series X|S.

Также к этому обсуждению присоединился геймдизайнер из Rocksteady заявив, что во всех ограничениях виновата аппаратная платформа Xbox Series S.

Зарубежный форум ResetEra решил провести голосование и как показали его результаты, более 1300 геймеров отказались от приобретения Gotham Knights.

Выход Gotham Knights должен состоятся уже 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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