Google запустила бета-тестирование игрового сервиса Google Play Games

Google представила публичную бета-версию своего нового игрового сервиса Google Play Games для ПК, который позволяет пользователям играть в широкий спектр игр и сохранять свой игровой прогресс между устройствами, используя одну учетную запись. В настоящее время тестирование доступно для Windows в 13 странах, включая США и Бразилию. Однако релиз для других регионов состоится позже.

Google Play Games является вторым игровым сервисом компании после Google Stadia, который был закрыт в прошлом году. В результате бета-тестирования Google сможет понять готовы ли пользователи принять новый продукт.

В тестировании могут принять участия ПК, которые подходят под минимальные системные требования. Например, компьютер должен иметь процессор с четырьмя физическими ядрами, 8 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ свободного места на жестком диске, графический ускоритель Intel UHD Graphics 630 или более новый, а также наличие Windows 10 не старше версии 2004.