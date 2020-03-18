Google заблокирует установку приложений не из Google Play

О расширении сферы использования фирменной программы Advanced Protection объявили в Google, чем подтвердили прошлогодние слухи. Ранее программа служила в качестве более безопасной замены двухфакторной аутентификации и защиты аккаунтов Google. На данный момент опция заработала в Android, ограничивая установку приложений из сторонних источников.

До этого устройства на Android были защищены с помощью фирменного антивируса Google Play Protect, который выполнял сканирование на безопасность приложений Google Play и установленного на устройствах ПО. Сейчас в мобильную операционную систему Google будут внедрять функцию Advanced Protection, принудительно активирующую Play Protect, если она не была активирована ранее. Помимо этого происходит отслеживание постоянной работы защитника.

Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play. Google объясняет это тем, что не может проверить безопасность подобных программ, так как они не проходят предварительное тестирование.

Блокировка происходит по принципу предотвращения загрузки потенциально опасных файлов в Chrome и Gmail. Приложения из неизвестных источников можно будет установить через ADB с помощью ПК.

Как и обычно будут работать магазины приложений, предварительно установленные производителями устройств вроде Galaxy Store от Samsung. Те приложения, которые были установлены не из Google Play продолжат работать и смогут продолжать получать обновления.

Google уже начал постепенно внедрять Advanced Protection в Android, эта функция «привязана» к аккаунтам. Даже если на смартфоне используется несколько учётных записей и одна из них получила поддержку новой функции, тогда она будет применена ко всему устройству сразу.