Google выпустит собственную банковскую карту
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Google выпустит собственную банковскую карту

Google может выпустить собственную банковскую карт в которую будет интегрирован платёжный сервис Google Pay. Таким образом корпорация хочет составить конкуренцию Apple с кредитной картой Apple Card.

Согласно изображениям для внутренного пользования, карта будет выпущена совместно в банками Stanford Federal Credit Union и Citi.

  • Google Pay Debit Card

Первую кредитную карту Google выпустила ещё в 2012 году в США и Великобритании. Она предназначалась для юридических лиц, которые используют рекламный кабинет AdWords. Через год Google выпустила дебетовую карту, которая была привязана ещё к работающему сервису Wallet, но в 2016 году компания прекратила обслуживание карт сервиса.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить