Google выпустит собственную банковскую карту

Google может выпустить собственную банковскую карт в которую будет интегрирован платёжный сервис Google Pay. Таким образом корпорация хочет составить конкуренцию Apple с кредитной картой Apple Card.

Согласно изображениям для внутренного пользования, карта будет выпущена совместно в банками Stanford Federal Credit Union и Citi.

Первую кредитную карту Google выпустила ещё в 2012 году в США и Великобритании. Она предназначалась для юридических лиц, которые используют рекламный кабинет AdWords. Через год Google выпустила дебетовую карту, которая была привязана ещё к работающему сервису Wallet, но в 2016 году компания прекратила обслуживание карт сервиса.