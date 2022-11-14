Google выплатит штраф в $391 млн за введение пользователей в заблуждение

Компания Google выплатит $391,5 млн для урегулирования иска со стороны прокуроров 40 штатов США. Причиной стали нарушения, которые компания допустила в отношение пользователей.

В 2018 году после публикации Associated Press стало известно, что компания вводила пользователей в заблуждение и заставляла их думать, что геоданные не собираются на смартфонах после отключения отслеживания местоположения. Однако это делалось, просто с помощью других фирменных сервисов.

На данный момент некоторые из недоработок уже исправили, а в 2023 году корпорация сделает раскрытие информации об отслеживании местоположения более прозрачным. К примеру, она расскажет, как отключить отслеживание и удалить данные.