Вышло экстренное обновление для браузера Google Chrome

Компания Google без предупреждения выпустила обновление браузера Chrome, в котором исправлена новая серьезная уязвимость нулевого дня. Она фигурирует под номером CVE-2022-3723. Эта уязвимость затрагивает движок Chrome V8 JavaScript и может привести к выполнению произвольного кода, который внедрили злоумышленники.

Брешь обнаружили специалисты антивирусной компании Avast 25 октября, технические подробности пока не сообщаются. Однако известно, что проблема очень серьёзная, поскольку компания обычно выпускает исправления нескольких ошибок, а не одной.

Google уже обновила браузер для разных платформ, вот так выглядят безопасные версии:

Mac — 107.0.5304.87

Linux — 107.0.5304.87

Windows — 107.0.5304.87 или 107.0.5304.88

Android — 107.0.5304.91

iOS — номер не указан.

Сам номер версии можно проверить в разделе «О программе» или по адресу chrome://settings/help. Если обновление не установлено, система автоматически скачает его и предложит перезапустить браузер.